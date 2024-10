Fahndung nach Betrüger: Täter gibt sich als Schadensregulierer aus

Ein bisher unbekannter Täter täuschte einer 62-jährige Mann und einem 68-Jährigen persönlich an ihrer Wohnadresse in Gries im Sellrain, Bezirk Innsbruck-Land, in Tirol, vor, eine Schadenersatzzahlung für vorangegangene Käufe überweisen zu wollen und verwickelte die beiden in einen vermutlich vorgespielten Bankkarten-Zahlungsvorgang und ließ sie ihre PIN-Codes auf einem Gerät eingeben. Im Anschluss behob der Unbekannte zwischen 14. und 16. Oktober unter drei Angriffen einen Gesamtbetrag im vierstelligen Eurobereich vom gemeinsamen Bankkonto der beiden Opfer, auf welches die beiden Bankomatkarten registriert sind.

Dieser Mann wird gesucht

Nach dem Tatverdächtigen wird nun gesucht. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und zwischen 175 und 180 Centimetern groß sein. Sein Körperbau wurde als „mittlere Statur“ beschrieben. Der Tatverdächtige hat ein „südländisches Aussehen“, schwarze, kurze Haare und trug einen ein bis zwei Tage Bart. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkle Stoffjacke und eine dunkle Hose. Er soll eher Hochdeutsch, ohne Dialekteinschlag, gesprochen haben.