Jugendliche brechen in Elektrogeschäft ein: Tatverdächtige gefasst

In der Nacht vom 17. Oktober, gegen 3 Uhr, beobachteten Zeugen vier Jugendliche dabei, wie sie das Fenster eines Elektrogeschäfts einschlugen und durch dieses in die Geschäftsräumlichkeiten kletterten. Als die Polizei an der Einsatzörtlichkeit eintraf, hatte einer der Jugendlichen bereits die Flucht ergriffen. Im Zuge der Durchsuchung des Geschäfts trafen Beamte der Sonderheit WEGA zwei der Jugendlichen, einen 12-jährigen Österreicher und einen 13-jährigen Afghane unter Kartons im Lagerraum an. Der dritte Jugendliche, ein 15-jähriger syrischer Staatsangehöriger, war inzwischen durch ein Verbindungsfenster in die benachbarte Wohnung geflüchtet und wurde dort von einem Bewohner angehalten.

Ermittlungen laufen

Bei den drei Tatverdächtigen wurden Sturmmasken und Arbeitshandschuhe gefunden und sichergestellt. Außerdem Bargeldbestände im vierstelligen Bereich, die aus der mit einem Holzschwert aufgebrochenen Geschäftskassa gestohlen worden waren. Der 15-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und später über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Der 12-Jährige und der 13-Jährige wurden angezeigt und ihren Obsorgeberechtigten übergeben Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.