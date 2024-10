LKW überschlagen: Kam von Fahrbahn ab, blieb auf Dach liegen

Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten, lenkte am heutigen Freitag, den 18. Oktober, gegen 2.55 Uhr, einen Lkw auf der L119 im Freilandgebiet von Hainfeld, Bezirk Lilienfeld, in Niederösterreich, in Fahrtrichtung Klamm. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Lkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend, auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ein nachkommender Verkehrsteilnehmer setzte die Rettungskette in Gang. Der 31-Jährige wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst erstversorgt. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 13:39 Uhr aktualisiert