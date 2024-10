Auto überschlagen: Fahrer kam von Straße ab, kollidierte mit Betonwand

Ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Zwettl lenkte am vergangenen Donnerstag, dem 17. Oktober, gegen 16.30 Uhr, sein Fahrzeug auf der L 60 aus Richtung Groß Siegharts kommend in Richtung Elends durch das Gemeindegebiet von Groß Siegharts´, Bezirk Waidhofen an der Thaya, in Niederösterreich. Er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine betonierte Feldzufahrt. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Er wurde ins Krankenhaus geflogen

Wie schwer sich der 72-Jährige dabei verletzte, ist bisher unbekannt. Er wurde von den Polizeibediensteten, gemeinsam mit der Feuerwehr aus dem Fahrzeug verbracht und es wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Die L 60 war im Bereich der Unfallstelle bis 18.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 13:38 Uhr aktualisiert