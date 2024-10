Letzte Freigabe: Klagenfurts Trinkwasser ist wieder sauber

Keine Trinkwasserausgabe mehr: Seit heute kann das Wasser wieder in ganz Klagenfurt direkt aus der Leitung getrunken werden.

Keine Trinkwasserausgabe mehr: Seit heute kann das Wasser wieder in ganz Klagenfurt direkt aus der Leitung getrunken werden.

Veröffentlicht am 18. Oktober 2024, 11:47 / ©5 Minuten

Tolle Neuigkeiten! Seit mehreren Tagen wurde an keiner Messstelle in Klagenfurt mehr eine positive Probe gezogen. Freitagmorgen gaben Einsatzstab und Gesundheitsbehörde deshalb endgültig grünes Licht! „Nach mehreren Tagen engmaschiger und intensiver Beprobung ist es heute so weit: Das Klagenfurter Trinkwasser kann wieder freigegeben werden“, verkündet Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Somit können alle Bürger wieder bedenkenlos Leitungswasser konsumieren.

„Mussten die Nadel im Heuhaufen suchen“

Es sei eine herausfordernde Zeit für alle gewesen, so STW-Vorstand Erwin Smole. Er bedankt sich insbesondere bei den Mitarbeitern der Stadtwerke, dem Bundesheer sowie der Feuerwehr für den Einsatz. Aber auch für die Geduld und Unterstützung der Klagenfurterinnen und Klagenfurter. Da es in mehreren Stadtteilen erhöhte Werte gab, habe es seine Zeit gedauert. „Um überhaupt nach der Ursache suchen zu können, mussten wir erstmal das betroffene Gebiet eingrenzen“, so Smole. „Unser Netz ist über 900 Kilometer lang und vermascht. Das machte nicht einfacher. Wir mussten praktisch die Nadel im Heuhaufen suchen.“

Ursache für Trinkwasser-Verunreinigung in Klagenfurt nach wie vor unklar

Nach wie vor ist unklar, wo bzw. wie es zu der Verunreinigung kam. Die Ursachenforschung läuft weiterhin auf Hochtouren. Jedoch betont der STW-Vorstand: „Es handelte sich um einen einmaligen Eintrag.“ Entweder bei einer Baustelle, bei einem Hydranten oder einem Hausbrunnen. Vermutlich in dem zuletzt freigegebenen Bereich im Westen von Klagenfurt. „Ansonsten konnte nirgends ein Leck oder Loch gefunden werden, wo diese Verunreinigung permanent hineinkommt.“

Nach wie vor engmaschige Messungen

Im Westen Klagenfurts werden trotz der Freigabe deshalb nach wie vor engmaschige Messungen durchgeführt. „Die Rede ist von bis zu 40 Messungen täglich“, so Smole weiter. Auch werden weiterhin private Brunnenanlagen und Baustellen überprüft. Die Hydranten bleiben für private Entnahmen vorerst gesperrt. Mit der Freigabe endet außerdem die Trinkwasserausgabe am STW-Parkplatz und beim Stadion. Auch die Hotline Soziales für Wasserbestellungen wird eingestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 13:24 Uhr aktualisiert