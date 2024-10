Unter Drogen: 18-jähriger Mopedfahrer stürzt auf der L1251

Ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Hollabrunn, in Niederösterreich, lenkte am vergangenen Donnerstag, den 17. Oktober, gegen 20 Uhr, ein Kleinkraftrad auf der L1251 im Gemeindegebiet von Ziersdorf, aus Richtung Radlbrunn kommend in Fahrtrichtung Hohenwarth. Der 18-Jährige dürfte aus Eigenem zu Sturz gekommen sein. Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten dem Verletzten Erste Hilfe und setzen einen Notruf ab. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Horn verbracht. Bei einer durchgeführten klinischen Untersuchung wurde eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel und Fahruntauglichkeit festgestellt. Der 18-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 13:38 Uhr aktualisiert