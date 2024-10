„Blackout gehabt“: Unfalllenker nach Fahrerflucht ausgeforscht

Der fahrerflüchtige Lenker zeigte sich zur Tat geständig und gab an, in einem „Blackout“ gehandelt zu haben.

Veröffentlicht am 18. Oktober 2024, 11:57 / ©BMI / Egon Weissheimer

Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Motorroller, der Marke Vespa, in den Kreisverkehr auf Höhe des Unimarktes an der B65 ein. Im Kreisverkehr kam es zur Kollision mit einem Pkw. Der Zweiradlenker wurde durch den Zusammenprall von seinem Fahrzeug geschleudert. Der unbekannte Pkw-Lenker blieb lediglich stehen um sein Kennzeichen, welches durch den Unfall abrach, wieder einzusammeln. Danach flĂĽchtete er in unbekannte Richtung. Ersten Zeugen zufolge, handelte es sich vermutlich um eine graue Limousine, oder einen Kombi. Das Kennzeichen wurde von den Zeugen nicht erkannt. Der Motorradlenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Weiz verbracht.Â

FahrerflĂĽchtiger Lenker ausgeforscht

Die Polizei hatte daraufhin um Hinweise zum gesuchten Lenker gebeten, 5 Minuten berichtete. Durch umfangreiche Ermittlungen der Beamten der Polizeiinspektion Gleisdorf konnte der fahrerflüchtige Pkw-Lenker nunmehr ausgeforscht werden. Er zeigte sich zur Tat geständig und gab an, in einem „Blackout“ gehandelt zu haben.

Auto-Kleinteil lieferte entscheidenden Hinweis

Bereits am Tag nach dem Unfall hatte er seinen Pkw zu einer Werkstatt im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zur Reparatur gebracht. Ein an der Unfallstelle gefundenes Kleinteil des Pkws führte die Ermittler zu Marke und Type des Fahrzeuges. Weitere Ermittlungen bei Reparaturwerkstätten brachten in der Folge die Identität des Lenkers zutage. Der 65-Jährige aus dem Bezirk Weiz wird angezeigt.