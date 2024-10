Mit Betonmauer kollidiert: Alkolenker wird angezeigt

Ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems, in Niederösterreich, lenkte heute Morgen, am 18. Oktober, gegen 3 Uhr, ein Fahrzeug auf der Sauerbrunngasse in Straß im Straßertale, in Fahrtrichtung Weinbergweg. Das Auto soll mit einer im Kurvenbereich links befindlichen Betonmauer kollidiert sein, wobei der Fahrzeuglenker Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Ein mit dem 55-Jährigen vor Ort durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die einschreitenden Bediensteten der Polizeiinspektion Langenlois nahmen dem Mann den Führerschein vorläufig ab. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems verbracht. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 13:35 Uhr aktualisiert