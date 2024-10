Rocksänger Lenny Kravitz kommt für Konzert nach Wien

Er ist bekannt für Hits wie „It ain’t over, till it’s over“ „Fly away“ und „Can’t get you off my mind“. Nun kommt der US-amerikanische Rocksänger Lenny Kravitz für ein Konzert nach Österreich. Im Zuge seiner „Blue Electric Light“-Tour legt der Promi am 9. März 2025 auch einen Stopp in der Wiener Stadthalle ein. Der Ticket-Vorverkauf startet am kommenden Mittwoch, dem 23. Oktober, um 8 Uhr.