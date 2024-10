Mit Waffe bedroht: Räuber stahl über 1.000 Euro bei Trafik

Gestern Abend, am 17. Oktober, gegen 19.15 Uhr, betrat eine derzeit unbekannte männliche Person eine Trafik in Liesing, dem 23. Wiener Gemeindebezirk. Der maskierte Mann bedrohte eine Angestellte mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und forderte Bargeld. Der Tatverdächtige steckte die Bargeldbestände in eine große Tasche und verließ die Trafik in unbekannte Richtung. Zu dem Zeitpunkt des Vorfalls war eine Mitarbeiterin und ein Kunde in dem Geschäft anwesend. Es wurde niemand verletzt. Geraubt wurden Bargeldbestände im vierstelligen Bereich. Die unbekannte Person war maskiert und dunkel bekleidet. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet, verliefen jedoch negativ. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 12:12 Uhr aktualisiert