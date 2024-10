Brutaler Angriff in Favoriten: 17-Jähriger schwer verletzt

Gestern Nacht, am 17. Oktober, gegen 23.50 Uhr, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten, dem 10. Wiener Gemeindebezirk, alarmiert. Ein 17-Jähriger und sein 18-jähriger Freund wurden durch drei derzeit unbekannte Männer attackiert und verletzt. Die beiden Freunde sollen in einer Parkanlage in der Nähe der Laxenburger Straße von den drei unbekannten Männern angesprochen worden sein. In weiterer Folge sollen die Unbekannten ohne ersichtlichen Grund auf die zwei Männer losgegangen sein Dabei wurde der 17-Jährige durch einen spitzen Gegenstand schwer verletzt.

Die Polizei ermittelt

Der 18-Jährige wurde durch Schläge verletzt Die beiden Männer konnten vor den Tatverdächtigen flüchten und verständigten den Polizeinotruf. Eine Bestreifung im Nahbereich verlief negativ. Der 17-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und in häusliche Pflege entlassen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 12:14 Uhr aktualisiert