Temposünder geschnappt: 150 km/h statt 70 km/h, Führerschein weg

Bedienstete der Polizeiinspektion Wiener Neudorf führten am vergangenen Donnerstag, den 17. Oktober, Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der B17 in Wiener Neudorf, Bezirk Mödling, in Niederösterreich, durch. Gegen 23.15 Uhr wurde ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 150 km/h anstatt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gemessen. Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt und dem Fahrzeuglenker – ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling – wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der 47-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 13:34 Uhr aktualisiert