Supermarkt-Raub: 41-Jähriger nach Flucht festgenommen

Ein 41-jähriger tschechischer Staatsbürger betrat gestern, am 17. Oktober, gegen 13.25 Uhr, einen Supermarkt im Gemeindegebiet von Kleinpertholz, in Niederösterreich. Er nahm Lebensmittel und Kosmetikartikel im Wert eines niedrigen dreistelligen Eurobetrages und gab diese in seinen Rucksack. In der Folge bezahlte er einen Artikel an der Kasse. Als er aufgefordert wurde, den Inhalt des Rucksackes vorzuweisen, flüchtete er aus dem Supermarkt, ohne die Waren zu bezahlen.

Von Passanten geschnappt

Von Angestellten des Supermarktes wurde sofort die Anzeige über den Polizeinotruf erstattet. Der 41-Jährige wurde im Nahbereich von Passanten angehalten und der eintreffenden Polizeistreife übergeben. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Das Diebesgut konnte von den Bediensteten der Polizeiinspektion Heidenreichstein sichergestellt und den Geschädigten ausgefolgt werden. Der 41-Jährige zeigte sich geständig und wurde der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 13:32 Uhr aktualisiert