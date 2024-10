Von Bus getroffen: Fußgängerin nach Kollision schwer verletzt

Am Abend des 17. Oktober, kurz nach 19, Uhr ereignete sich beim Bahnhof Dornbirn, in Voralberg, ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger. Ein Linienbus beabsichtigte im Bahnhofsbereich links abzubiegen, als zeitgleich ein Fußgänger die Straße überqueren wollte. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der 52-jährige Buslenker die Kollision mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Der 69-jährige Fußgänger wurde an der Unfallstelle durch die Rettung und den Notarzt erstversorgt und folglich mit schweren Verletzungen in das Stadtkrankenhaus Dornbirn eingeliefert. An dem Linienbus entstand eine Beschädigung an der Windschutzscheibe. Die durchgeführten Alkomattests verliefen negativ.