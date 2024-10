Kollision mit Baum: Autofahrer (20) verlor die Kontrolle

In den späten Abendstunden des 17. Oktobers, gegen 23.10 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Fahrzeuglenker alleine mit seinem Fahrzeug auf der L9 von Hohenweiler kommend in Richtung Möggers, in Voralberg. In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeuglenker aus unbekannter Ursache, vermutlich aufgrund der nassen und mit Laub bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Folglich kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem Baum. Nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt wurde der Mann in das LKH Bregenz verbracht. Derzeit wird von leichten Verletzungen bei dem 20-Jährigen ausgegangen. Bei dem Fahrzeuglenker konnte keine Beeinträchtigung durch Alkohol festgestellt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.