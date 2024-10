Messer-Angreifer (25) floh vor Polizei und stach dann zu

Der Mann war am Tag der Messer-Attacke bereits einmal in Polizeigewahrsam.

Der Mann war am Tag der Messer-Attacke bereits einmal in Polizeigewahrsam.

Der 25-jährige Mann wurde am Mittwoch, dem 16. Oktober, jenem Tag der Messer-Attacke, in der Früh von Polizeibeamten angehalten und zur fremdenrechtlichen Abklärung zur Fremdenpolizei Dornbirn gebracht. Im Zuge der fremdenrechtlichen Abklärung an jenem Morgen verdichteten sich die Hinweise, dass es sich bei dem 25-Jährigen um einen Ukrainer handelt, der ein Aufenthaltsrecht in Österreich hat. „Dabei verhielt sich der Mann ruhig und unauffällig“, schildert die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Doch als der 25-Jährige im Anhalteraum allein gelassen wurde, floh er durch ein Fenster. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein, doch gefunden wurde der junge Mann da nicht.

Auf der Flucht

Wenige Stunden nach seiner Flucht, gegen 13 Uhr, bat er den 42-Jährigen um Hilfe. Dieser ließ ihn in sein Haus. Schnell kippte die Stimmung, und der 25-Jährige griff zu einem Messer und stach auf den hilfsbereiten Mann ein. Mehr dazu in: Messerattacke in Dornbirn: Hilfsbereiter Mann ließ Täter sogar ins Haus. Dem Hausbesitzer gelang es, nach einem Handgemenge wegzulaufen. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet und der Tatverdächtige festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 13:45 Uhr aktualisiert