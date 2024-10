Bis die Polizei kam: Villacher dreht durch und demoliert Wohnung

Veröffentlicht am 18. Oktober 2024, 13:38 / ©BMI/Gerd Pachauer

Eine 30-jährige Villacherin rief in der Nacht auf den 18. Oktober 2024 die Polizei zu Hilfe, weil ihr Lebensgefährte plötzlich durchdrehte und die Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Stadtgebiet von Villach demolierte. Auch beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der Mann aggressiv, sodass er in der Folge sogar festgenommen werden musste.

Villacher wehrte sich gegen Festnahme

Doch davon hielt der Mann wenig. Mit massiver Gegenwehr versuchte er sich der Festnahme zu widersetzen. Allerdings erfolglos. „Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Die einschreitenden Polizeibeamten wurden dabei nicht verletzt“, heißt es seitens der Polizisten. In der Wohnung konnten die Beamten zudem einige Beschädigungen feststellen, die er verursacht hatte. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.