Ermittlung wegen Brandstiftung: Fackelte wütende Frau Auto des Ex ab?

In der Nacht auf den 14. Oktober 2024 brannte ein Auto neben einer Gemeindestraße in der Gemeinde Kolbnitz völlig aus. Schnell war klar, dass es sich dabei um Brandstiftung handelte. Aus diesem Grund nahmen die Beamten der Polizeiinspektionen Obervellach und Winklern sowie des Landeskriminalamtes Kärnten die Ermittlungen auf.

Ex-Freundin ist tatverdächtig

Die mutmaßliche Täterin war schnell gefunden. „Eine 43-jährige Frau aus der Gemeinde Winklern konnte ausgeforscht werden“, heißt es seitens der Beamten. Sie hatte zuvor zehn Liter Benzin an einer Tankstelle in Winklern gekauft. „Danach nahm sie den Wagen ihres 50-jährigen Ex-Lebensgefährten mit einem davor widerrechtlich erlangten Schlüssel in Betrieb und fuhr damit an den Abstellort in Reißeck“, schildern die Polizisten. „Dort ließ sie den Motor laufen, verschüttete das Benzin im gesamten Innenraum des Fahrzeuges und entzündete es mithilfe eines Taschentuches.“

Racheaktion nach Trennung?

„Motiv für die Tat war die erst kürzlich vollzogenen Trennung vom Lebensgefährten“, erklären die Beamten. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Dem Mann entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Die Frau wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 14:14 Uhr aktualisiert