Randale bei Grazer Derby: Weitere Tatverdächtige ausgeforscht

Während die Vorbereitungen auf das 200. Grazer Stadtderby am morgigen Samstag (19. Oktober 2024) zwischen Sturm Graz und dem Grazer AK in der finalen Phase sind, laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen nach den Ausschreitungen beim 199. Stadtderby im Rahmen des ÖFB-Cups vor rund einem Jahr nach wie vor. Immer wieder gelingt Ermittlern die Ausforschung von Tatverdächtigen, welche oftmals unter dem Deckmantel der Anonymität und in der Gruppe Gewalttaten im Umkreis von Sportgroßveranstaltungen setzten. Möglich ist dies mitunter aufgrund akribischer Arbeit der eigens ins Leben gerufenen Ermittlungsgruppe „SGS“ (Szenetypische Gewalt Sport), welche in enger Kooperation mit diversen Polizeieinheiten und der Staatsanwaltschaft aufwändige Ermittlungen führt.

Derby-Randale in Graz: Polizei forscht weitere Tatverdächtige aus

Auch wenn der anfängliche Tatverdacht rund um den Angreifer auf einen GAK-Fan im Bereich eines Fastfood-Lokals bislang nicht erhärtet werden konnte, sind in anderen Fällen bereits Ausforschungen gelungen und auch Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Graz erfolgt. So prüft die Staatsanwaltschaft Graz aktuell eine Anklage rund um die Vorwürfe einer im Netz kursierenden Hassrede eines Einpeitschers vor dem Match. Und auch beim unrühmlich bekannt gewordenen Angriff eines Mobs auf einen mobilen GAK-Fanshop gab es bereits kriminalpolizeiliche Erfolge. So forschten Ermittler erst kürzlich einen 34-jährigen Grazer sowie einen 36-jährigen Bosnier aus Graz aus. Beide stehen im Verdacht, beim gemeinschaftlichen Angriff am Westplateau im Stadion aktiv beteiligt gewesen zu sein. Dabei wird dem 36-Jährigen auch zur Last gelegt, mehrmals auf einen Fan des Stadtrivalen eingetreten und mit gestohlenen Fan-Artikeln geflüchtet zu sein. Beide Tatverdächtigen zeigten sich bislang nicht geständig oder verweigerten bislang ihre Angaben. Die Männer werden der Staatsanwaltschaft Graz wegen des strafrechtlichen Verdachts der Schweren gemeinschaftlichen Gewalt angezeigt. Die Ermittlungen laufen weiter.

Alles bereit für das 200. Derby in Graz

Mehrere hundert Beamte unterschiedlicher Polizeieinheiten – vom Streifendienst, über die Verkehrspolizei bis hin zur Einsatzeinheit (EE) aus mehreren Bundesländern – stehen beim morgigen Grazer Stadtderby rund um die Merkur Arena im Einsatz. Spielbeginn ist um 17.00 Uhr. Der Stadioneinlass ist ab 15.30 Uhr geplant. Bereits ab den Mittagsstunden ist mit Fanbewegungen, anlassbezogenen Sperren und Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion zu rechnen. Auch ein Sicherheitsbereich (§49a SPG) wurde verordnet, um gezielt gegen Gewalttäter rund um Sportgroßveranstaltungen vorgehen zu können. Im Stadion sorgen zudem mehrere hundert Ordner der beiden Vereine für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.