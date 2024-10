Kärnten wieder im Visier von Telefonbetrügern

Momentan häufen sich in Kärnten wieder die Betrugsanrufe.

Veröffentlicht am 18. Oktober 2024

Momentan häufen sich in und um Klagenfurt wieder die Meldungen über betrügerische Telefonanrufe. Die Masche ist dabei meist dieselbe. Die Betrüger geben sich am Hörer als Polizisten aus und versuchen ihre Opfer dazu zu bewegen, ihnen Geld zu übergeben. „Konkret fordern sie Kaution für die Freilassung der Tochter/des Sohnes, welche nach einem Verkehrsunfall vorerst vermeintlich festgenommen wurde“, erklärt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg gegenüber 5 Minuten. Sie warnt ausdrücklich davor, auf diese Masche einzugehen.

Zweiter Trick wird ebenfalls genutzt

Auch der Polizistentrick trete wieder vermehrt auf. Hierbei täuschen unbekannte Täter vor, von der Kriminalpolizei zu sein und fordern die Opfer auf, Bargeld sowie Wertgegenstände wie Schmuck und Gold an die vermeintlichen Polizisten auszuhändigen, da ein Einbruch in die Wohnung/in das Haus von Einbrechern geplant sei. „Am besten ist es, das Gespräch sofort zu beenden, wenn ein Anrufer nach Wertgegenständen, Bargeld oder dem Kontoguthaben fragt. Versucht stattdessen, den vermeintlich verunfallten oder verhafteten Verwandten unter der euch bekannten Nummer zu kontaktieren oder den Polizeinotruf 133 zu wählen“, so Dullnigg.

„Ältere Verwandte über die Betrugsmasche aufklären“

Gefragt ist hierbei vor allem die jüngere Generation, betont die Polizeisprecherin: „Sprecht mit euren Eltern und Großeltern darüber. Klärt sie über die Betrugsmasche auf, sodass sie nicht darauf hineinfallen können.“