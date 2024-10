Wien trauert um Star-Friseurin: Barbara Reichard verstorben

Die renommierte Wiener Friseurin hat die Köpfe so mancher Promis gestylt. Barbara Reichard war in der heimischen Mode- und Beautybranche kaum wegzudenken. Ihr Ableben hinterlässt eine große Lücke in der Wiener Society. Reichard hatte bereits vor Jahren ihre Krebs-Diagnose erhalten und ging auch offen damit um. 2019 teilte sich die Schock-Nachricht über ihren Lungenkrebs mit der Öffentlichkeit. Der Tumor wurde entfernt und Reichard unterzog sich einer Chemotherapie. Am Donnerstagabend, dem 17. Oktober, hat die Star-Friseurin den Kampf gegen den Krebs verloren. Die Trauer ist groß.