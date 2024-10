Spaziergängerin (45) verletzt: Rutschte im Wald aus

Eine 45-Jährige war heute im Wald nahe des Hundsmarhofs spazieren, als sie auf einer Wurzel ausrutschte und sich am rechten Sprunggelenk verletzte.

Eine 45-Jährige war heute im Wald nahe des Hundsmarhofs spazieren, als sie auf einer Wurzel ausrutschte und sich am rechten Sprunggelenk verletzte.

Veröffentlicht am 18. Oktober 2024, 16:39 / ©Bergrettung Villach

Am heutigen Freitag war eine 45-jährige Frau aus Villach mit ihrem Lebensgefährten im Wald nahe des Hundsmarhofs spazieren, informiert die Bergrettung Villach in ihrem Facebook-Posting. Die Frau sei auf einer nassen Wurzel ausgerutscht. Eine Passantin habe die Hilfeschreie der Frau gehört und eilte zu Hilfe. Sie setzte die Rettungskette in Gang und die Bergrettung Villach rückte aus.

Erstversorgung durch Bergrettungsnotarzt

Die Dame hat sich am rechten Sprunggelenk verletzt und wurde durch den Bergrettungsnotarzt erstversorgt, heißt es weiter. Ihr Bein sei geschient worden. In weiterer Folge wurde die Dame mittels Tyromont Trage geborgen und dem Rettungsdienst übergeben worden. Abschließend wünscht die Bergrettung Villach in ihrem Facebook-Posting der verletzten Dame alles Gute und baldige Genesung.