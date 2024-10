Herzlos: Tiere einfach bei Altkleidercontainer ausgesetzt

Am Donnerstagabend, dem 17. Oktober, fanden drei ausgesetzte Tiere Zuflucht am Tierschutzhof Pfotenhilfe. Eine Frau fand zwei Zwerghamster und einen Zebrafink in winzigen Transportboxen bei Altkleidercontainern in der Stadt Salzburg und rief die Tierrettung zu Hilfe, welche die drei unverzüglich zur Pfotenhilfe brachte. „Ich bin immer noch zutiefst erschüttert, dass sogar im Jahr 2024 Tiere noch derart herzlos, wie Müll entsorgt werden“, so Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. „Der Zebrafink war bei seiner Ankunft komplett durchnässt und sehr gestresst. Auch die Zwerghamster waren sichtlich verstört. Ich habe die drei natürlich sofort versorgt und hoffe sehr, dass sie durchkommen.“

©Pfotenhilfe Zwei Zwerghamster und ein Zebrafink wurden einfach ausgesetzt.

Hinweise erbeten

Da das Aussetzen von Tieren als gerichtlich strafbare Tierquälerei gilt, drohen den Tätern bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe. Die Pfotenhilfe bittet daher um Hinweise, wer diese Tiere kürzlich gekauft und bei den Altkleidercontainern in der Maxglaner Hauptstraße 64 ausgesetzt haben könnte, die auch über das Kontaktformular der Pfotenhilfe gegeben werden können.