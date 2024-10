Tristes Regenwetter in der Steiermark: Wann zeigt sich wieder die Sonne?

So schön der Herbst auch sein kann, wenn er die Blätter in den unterschiedlichsten Rottönen erstrahlen lässt, so hat dieser auch eine ganz andere Seite – und von dieser zeigt er sich aktuell: Ebenfalls „treue Begleiter“ der Monate zwischen Sommer und Winter sind Nebel und Regen. Seit Tagen schon sind die meisten Regionen der Steiermark in ein tristes Wolkenkleid gehüllt. Zwischendurch regnet es, mal mehr mal weniger. Von der Sonne aber fehlt jeder Spur. Wann aber bekommen die Steirer wieder etwas Sonnenschein?

Magst du Regenwetter? Ja, ich liebe es Nein, ich will, dass die Sonne scheint Manchmal Nur wenn ich einen Regenschirm dabei habe Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wenig Sonnenschein am Samstag

Am Samstag soll sich das triste Regenwetter noch fortsetzen: Erneut müssen wir in vielen Regionen der Steiermark mit wenig Sonnenschein auskommen“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Im Laufe des Nachmittages soll es gebietsweise etwas auflockern. In der nördlichen Obersteiermark könnte die Sonne den Nebel schon am Samstag ablösen.

Sonniges Wochenende und sonniger Wochenstart

Für den letzten Tag dieser Wochen gibt es einen Lichtblick seitens der Meteorologen: „Am Sonntag ist uns im ganzen Land wieder Sonnenschein vergönnt.“ In der Früh und am Vormittag dominiert regional zwar noch Nebel, aber ab Nachmittag soll sich dann die Sonne durchsetzen. Auch am Montag „scheint überwiegend die Sonne“. Regionale Nebelzonen werden dennoch prognostiziert, vor allem in der Früh wird „in den Tälern und Niederungen regional mit Bodennebel“ gerechnet.

Regenwetter kehrt am Dienstag zurück

Der Dienstag wird dann schon wieder etwas trüber. Die GeoSphere Austria prognostiziert: „Am Vormittag liegen über vielen Niederungen Nebel- und Hochnebelfelder, die schon etwas zäher sein können als tags zuvor.“ Im Bergland soll jedoch noch weitgehend die Sonne scheinen. Ab den Abendstunden gibt es dann wieder dichte Wolken und Regenwetter: „Im Lauf des Abends und der Nacht breiten sich diese über die ganze Steiermark aus und bringen von Südwesten ein paar Regenschauer.“