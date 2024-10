Trafik in Graz sperrt zu: „War seit jeher ein Treffpunkt im Viertel“

Obwohl es nicht an interessierten Nachfolgern für die Trafik mangelte, entschied sich die Monopolverwaltung GmbH zum endgültigen Aus. „Sie war seit jeher ein Treffpunkt im Viertel. Ein Ort der Begegnung, eine Institution unweit der Herz-Jesu-Kirche und auch eine Paket-Abholstation für Berufstätige, die während der Lieferzeiten ihrer Bestellungen nicht zuhause sind“, wird in einer Aussendung der FPÖ betont, welche zum Abschied einen Geschenkkorb als kleines Dankeschön für die letzten Jahre übergab.

„Eine Ära geht zu Ende“

Betreiber Harald Paulic hat als seinen künftigen Lebensmittelpunkt Hartberg gewählt, eine höhere Kundenfrequenz und ein somit besserer Geschäftsgang sind unter anderem Gründe für seinen Umzug. Sowohl Mitarbeiter als auch Kundschaften interessierten sich, die geräumige Trafik in Graz St. Leonhard zu übernehmen, doch seitens der Monopolverwaltung GmbH will man durch das Auflösen dieses Standortes umliegende Trafiken stärken, heißt es seitens der FPÖ. „Eine Ära geht zu Ende, Kundschaften verstehen den Betreiber, den es aus beruflichen Gründen in die Oststeiermark zieht. Dort wird es leichter sein, ein Geschäft zu führen. Sehr schade, da sich diese Trafik in den letzten Jahren zu einer Art sozialen Treffpunkt entwickelt hatte“, so Christian Hippacher von der FPÖ-St. Leonhard.