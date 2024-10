Für 2.000 Euro im Monat: Wiener Pizzeria sucht Test-Esser

Veröffentlicht am 18. Oktober 2024, 18:38 / ©Willo M./Pexels

Hierbei handelt es sich um ein Jobangebot der Pizzeria „Il Rione“ in Wien-Liesing. Das Lokal ist bekannt für seine authentische neapolitanische Pizza, verfeinert mit Zutaten aus Italien. Und was ist authentischer als Pizzabäcker, die ihre Fertigkeiten direkt in „bella Italia“, genauer gesagt Neapel, erlernt haben.

Pizza-Tester gesucht

Du bist ein echter Pizza-Fan und möchtest den perfekten Biss auch bewerten? Dann sucht „Il Rione“ jetzt dich. Die Pizzeria ist derzeit nämlich auf der Suche nach einem Pizza-Tester. Pizza-Essen und das auch noch gratis, ist ja schon die eine Sache, aber dafür auch noch bezahlt werden? Richtig gelesen! Für den Job als Pizza-Tester bietet das Lokal 2.000 Euro netto monatlich an. Zusätzlich gibt es kostenlosen Italienisch-Unterricht obendrauf. Na, schon hungrig?