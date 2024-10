Bluttat in Niederösterreich: Frau die Kehle aufgeschlitzt

In Niederösterreich läuft ein Großeinsatz.

In Niederösterreich läuft ein Großeinsatz.

Veröffentlicht am 18. Oktober 2024, 19:02

Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt eine Presse-Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Großeinsatz in Zistersdorf, Bezirk Gänserndorf. „Es ist zu einer Bluttat gekommen. Anrainer sollen bitte den Anweisungen der Polizei Folge leisten“, heißt es weiter. Der Alarm ging am frühen Abend bei der Polizei an. Nähere Informationen kann die Polizei derzeit noch nicht preisgeben.

Update: Frau mit Messer getötet

Wie die „Krone“ berichtet, handelt es sich bei dem Opfer um eine Frau. Als Tatverdächtiger gilt ihr Ehemann. Er soll ihr im Halsbereich mehrere Schnittverletzungen zugefügt haben. Trotz Reanimationsversuche verstarb die Frau noch vor Ort. Der Ehemann ist auf der Flucht. Eine Fahndung läuft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2024 um 19:23 Uhr aktualisiert