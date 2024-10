Gerettet: Demenz-Tageszentrum „Elisa“ muss nun doch nicht schließen

Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz ist wichtiger Baustein in der Österreichischen Demenzstrategie, um einen möglichst langen Verbleib zu Hause zu ermöglichen und pflegende Angehörige zu entlasten. In Demenz-Tageszentren wird mit Betroffenen individuell und bedürfnisorientiert in Begleitung und Betreuung gearbeitet sowie ein krankheitsspezifisches therapeutisches Angebot gesetzt. Durch das Ineinandergreifen der verschiedenen Elemente in der Demenz-Tagesbetreuung werden vorhandene Ressourcen der Betroffenen gestärkt und dadurch wird der Krankheitsverlauf verlangsamt. In der Steiermark gibt es aktuell neben „Elisa“ in Graz ein Demenz- Tageszentrum der Diakonie und eines der Grazer Geriatrischen Gesundheitszentren. „Elisa“ ist das einzige Demenz-Tageszentrum am rechten Mur-Ufer.