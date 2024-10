„Ohne Arbeit reich geworden“: Klagenfurter (73) von Brokern hereingelegt

Veröffentlicht am 18. Oktober 2024, 19:26 / ©5 Minuten

Ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt stieß im Frühjahr 2024 im Newsfeed seines Internetbrowsers auf Interviews mit prominenten Sportlern und Sängern, in denen erklärt wird, wie sie ohne Arbeit reich geworden sind und in denen ihm die Glaubwürdigkeit der Anlageform vorgetäuscht worden ist.

Er tätigte vier Geldüberweisungen

Er wurde infolge von Brokern auf die Trading Plattform „Iventiumpro.io“ geleitet und tätigte dort insgesamt vier Geldüberweisungen in einem insgesamt niedrigen fünfstelligen Eurobetrag auf zypriotische Konten. Erst nach Aufforderung durch den Broker, eine Kapitalertragssteuer in der Höhe einer abermals niedrigen fünfstelligen Summe zu überweisen, um an sein bereits veranlagtes Geld zu gelangen, bemerkte er den Betrug.

Gewährte Fernzugriff auf seinen Computer

Nachdem er mit den sogenannten Brokern weiterverhandelte, gewährte er diesen nochmals einen Fernzugriff auf seinen Computer. In weiterer Folge wurden nochmals mehrere hundert Euro von seinem Konto abgebucht. Schlussendlich wurde das Konto vom Geschädigten gesperrt und die Anzeige erstattet.