Regenwetter in Kärnten: Ab wann sich die Sonne wieder blicken lässt

Nebel, Regen und Wolken stehen aktuell in Kärnten am Programm. In den meisten Teilen Kärntens herrscht trübes Wetter. In den kommenden Tagen soll sich die Sonne jedoch wieder blicken lassen. Doch vorerst überwiegen noch Wolken und auch etwas Regen.

Weiterhin trüb am Samstag

„Am Samstag ändert sich am meist trübem Wettercharakter noch recht wenig“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Wolken sind dicht und im Gailtal sowie entlang der Grenze zu Osttirol kann es auch noch ein wenig regnen, heißt es seitens der Geosphere Austria weiter. In den meisten Landesteilen soll es hingegen niederschlagsfrei bleiben. Die Tageshöchstwerte liegen unverändert zwischen 11 und 15 Grad.

Am Sonntag zeigt sich langsam die Sonne

Der Sonntag startet in Kärnten oft noch trüb durch Wolken und Hochnebel, der zunächst in Unterkärnten aufbricht und im Tagesverlauf mehr und mehr die Sonne durchlässt, informiert die Geosphere Austria weiter. Am längsten können sich Wolken in Oberkärnten halten. Je nach Sonnenscheindauer steigt die Temperatur auf Höchstwerte zwischen 13 und 16 Grad.

Sonniger Wochenstart

Die Meteorologen prognostizieren für den Montag „in der Früh lokale Nebel- und Hochnebelfelder“. Tagsüber dominiert aber in ganz Kärnten der Sonnenschein. Die Temperatur soll am Nachmittag auf 13 bis milde 17 Grad steigen. „Der Dienstag bringt voraussichtlich sonniges und freundliches Wetter.“, so die Geosphere Austria weiter. Regional können sich aber in der Früh noch Nebel- oder Hochnebelfelder halten. Höchsttemperatur um 16 Grad, heißt es abschließend seitens der Meteorologen.