Digitaler Reisepass kommt: Was du über die neuen EU-Pläne wissen musst

Vor einigen Tagen hat die Europäische Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen einen Vorschlag zur Digitalisierung von Reisepässen und Personalausweisen angenommen. Eine digitale Kopie der Reisepässe oder Personalausweise soll dann in der EU-Reise-App zur Verfügung stellen. „Die Daten umfassen Informationen, die auf dem Chip des Reisepasses oder Personalausweises gespeichert sind (u. a. das Gesichtsbild des Inhabers), nicht jedoch die Fingerabdrücke“, heißt es in der Mitteilung der EU-Kommission.

Reisepass als App am Handy

In anderen Worten: Für das Reisen im Schengen-Raum wird nur noch das Handy benötigt. Damit soll unter anderem das Reisen vereinfacht und lange Wartezeiten bei Kontrollen verringert werden. „Ein digitales Reisedokument kann auf einem Mobiltelefon und, sobald verfügbar, in der digitalen EU-Reise-App gespeichert werden. Die digitale EU-Reise-App wird ab 2030 zur Verfügung stehen„, so die Pläne der EU.

Wer hat Anspruch auf den digitalen Reisepass?

Grundsätzlich soll der digitale Reisepass dann sämtlichen EU-Bürgern zur Verfügung stehen. Auch Drittstaatsangehörige, die im Besitz eines biometrischen Reisepasses sind, können die digitale EU-Reise-App nutzen. Wer dennoch lieber seinen analogen Reisepass verwendet, kann das dann tun. Der digitale Reisepass soll nicht verpflichtend sein. Aber Achtung: Reisende müssen beim Überschreiten einer Außengrenze für die Passkontrolle weiterhin ein physisches Dokument mit sich führen.

FPÖ: „Ein weiterer Schritt in Richtung des gläsernen Bürgers“

Nicht jeder ist von den Plänen zum digitalen Reisepass positiv gestimmt. So befürchtet der freiheitliche Europaabgeordnete Gerald Hauser: „Eine Koppelung an andere elektronische Dokumente, wie etwa an den digitalen Impfpass, wäre ein weiterer Schritt in Richtung des gläsernen Bürgers und könnte zu extremen Einschränkungen der persönlichen Möglichkeiten wie der Reisefreiheit führen. Schaut man sich an, wie die EU-Eliten die scheibchenweise Abschaffung des Bargelds vorantreiben oder Pläne für ein Vermögensregister wälzen, dann ist diese Gefahr mehr als real.“