Über 60 Apotheken bieten Vitamin-D-Messungen günstiger an

Vitamin-D spielt eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Wer sich schlapp, müde und antriebslos fühlt, hat möglicherweise einen zu niedrigen Vitamin-D Spiegel im Blut. Laut neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen sollte dieser idealerweise zwischen 40 und 90 Nanogramm/Milliliter liegen. Doch kaum jemand kennt seinen Vitamin-D-Wert.

Bis Ende 2024 niederschwellige Vitamin-D-Testmöglichkeiten

Deshalb bieten mehr als 60 Apotheken in fast allen steirischen Bezirken ab sofort und bis 31. Dezember eine niederschwellige Testmöglichkeit zu einem besonders guten Preis an. Ein kleiner Blutstropfen aus dem Finger reicht und nach 15 Minuten liegt ein zuverlässiges und aussagekräftiges Ergebnis vor. Anschließend erfolgt vor Ort eine entsprechende Beratung. Die Kosten für einen Test betragen in teilnehmenden Apotheken bis Jahresende 9,50 Euro (statt bis zu 30 Euro).

Zu Vitamin D Vitamin-D ist heutzutage fast jedem ein Begriff – und das aus gutem Grund: Es sorgt unter anderem für feste und stabile Knochen, stärkt das Immunsystem, verringert das Risiko für Atemwegsinfekte und unterstützt bei Allergien. Außerdem verringert es das Risiko, an bestimmten Krebsarten zu erkranken – etwa Darmkrebs – und wirkt unterstützend bei der Krebstherapie. Dank Vitamin-D sinkt das Risiko, an Typ-1-Diabetes zu erkranken, und der Stoffwechsel bei Typ-2-Diabetes verbessert sich. Zudem schützt Vitamin-D die Nervenzellen, etwa bei Alzheimer, Parkinson oder Multipler Sklerose.

Bei Prävention und Vorsorge: Apotheken wichtige Anlaufstellen

Karlheinz Kornhäusl, Landesrat für Gesundheit, Pflege und Sport: „Egal wo jemand lebt, die Gesundheitsversorgung darf keinen Unterschied machen. Neben den niedergelassenen Haus- und Fachärzten sowie den Gesundheitszentren sind auch unsere Apotheken eine wichtige Säule für die Sicherung der Gesundheitsversorgung. Insbesondere in der Prävention und Vorsorge sind die Apothekerinnen und Apotheker wichtige Anlaufstellen für die Steirerinnen und Steirer.“

„Fokus auf die Verantwortung für eigene Gesundheit“

Michaela Wlattnig, PatientInnen- und Pflegeombudsfrau Land Steiermark: „Der niederschwelligen Versorgung der Bevölkerung kommt in Zeiten der sich verknappenden Ressourcen im Gesundheitsbereich eine große Bedeutung zu. Die Apotheken als wohnortnahe Anlaufstellen spielen aufgrund der zeitlichen und örtlichen Erreichbarkeit und ihrer umfangreichen Kompetenz eine zentrale Rolle. Wir müssen in Österreich an der Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung arbeiten. Deshalb sind solche niederschwelligen Angebote wie die Vitamin-D-Testung wichtig, um den Fokus auf die Verantwortung für die eigene Gesundheit zu legen und unkompliziert selbst etwas zu tun, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Die Patientenanwaltschaft unterstützt Initiativen, die Vorsorge-Angebote für die Bevölkerung unkompliziert ermöglichen und damit eine wichtige Rolle in der Gesundheitsprävention spielen.“

Im Herbst und Winter wird weniger Vitamin D erzeugt

Alexander Kollau, Universität Graz: „Wie alle Vitamine, ist auch Vitamin D für den Menschen essentiell. Zwar kann ein Teil vom Körper selbst hergestellt werden, doch speziell in den Herbst- und Wintermonaten ist mit einer Erniedrigung dieser eigenen Produktion zu rechnen. Daher ist es durchaus sinnvoll, speziell in dieser Zeit den eigenen Vitamin-D-Spiegel überprüfen zu lassen. Dies wird durch die Messaktion in den Apotheken einfach und rasch ermöglicht. Doch neben der individuellen Bedarfserhebung liefern die gesammelten Daten auch einen guten Überblick über die Gesamtsituation in der Bevölkerung. Dies kann sowohl für die Beratungsarbeit durch Apotheker:innen als auch für wissenschaftliche Untersuchungen von Nutzen sein.“

Tests und Screenings bei der „Apotheke ums Eck“

Alexandra Fuchsbichler, Präsidentin Apothekerkammer Steiermark: „Mit der heurigen Novellierung des Apothekengesetzes wird den Apotheken eine noch wichtigere Rolle als bisher innerhalb des heimischen Gesundheitswesens zuteil. Tests und Screenings, wie eben die Vitamin-D-Aktion, können einfach und schnell in den Apotheken ums Eck durchgeführt werden – mit validen Ergebnissen. So werden Gesundheitskompetenz und Prävention gestärkt. Wir sind sehr froh und auch stolz, dass unsere Maßnahmen durch Patientenvertretung und Universität Graz unterstützt werden.“