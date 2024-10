Regionale Unterschiede: So wird das Wetter am Samstag in Österreich

So wird das Wetter am Samstag.

„Südlich des Alpenhauptkammes stauen sich am Samstag viele Wolken und vor allen in Osttirol und Oberkärnten regnet es zeitweise. Überall sonst präsentiert sich jedoch das Wetter meist sonnig und trocken. Lediglich in inneralpinen Becken und Tälern, aber auch im Donautal, im Waldviertel sowie im Flachland des Ostens und in der südlichen Steiermark liegen während der ersten Stunden aber Nebel oder Hochnebel von unterschiedlicher Beständigkeit“, so lautet die Prognose der GeoSphere Austria.

Bis zu 22 Grad

Der Wind aus Ost bis Süd weht schwach bis mäßig, am Nordrand der Alpen sowie im östlichen Flachland vorübergehend auch lebhaft, wird weiters prognostiziert. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 6 und 13 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen klettern dann bis zu 22 hinauf, am wärmsten ist es im föhnigen Westen.