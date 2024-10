Spektakuläre Militärübung am Wörthersee: „Jäger“ in der Ostbucht

Heute fand eine große Militärübung der 7. Jägerbrigade am Metnitzstrand in Klagenfurt statt.

Metnitzstrand/Klagenfurt am Wörthersee

Heute fand eine große Militärübung der 7. Jägerbrigade am Metnitzstrand in Klagenfurt statt.

Veröffentlicht am 18. Oktober 2024, 22:08 / ©Bumble Dee-stock.adobe.com

Am heutigen Freitag war einiges los am Metnitzstrand. Die 7. Jägerbrigade startete unter dem Motto „MISSION VORWÄRTS“ eine Großübung an der 1.800 Soldaten beteiligt waren, heißt es laut Medienberichten. Im Zuge eines simulierten Gefechts wurden die Fähigkeiten der Elitesoldaten zur Schau gestellt. Die „Jäger“ hatten die Mission, die besetzte Ostbucht von Feinden zu befreien. Im Einsatz waren Scharfschützen und Einheiten mit Sturmbooten.

Für die Sicherheit der Republik

Künftig soll die Jägerbrigade neu ausgerichtet werden, dies wurde im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Im Zuge eines Ablaufplans des österreichischen Bundesheeres soll bis 2032 die Verteidigungsfähigkeit in der Republik gesichert sein, heißt es seitens des Kommandanten der Land- und Spezialeinsatzkräfte Generalmajor Martin Dorfer. Investiert werden soll in Ausrüstung, Drohnen und auch die Ausbildungen der Brigade sollen weiterentwickelt werden, so laut Medienberichten. Weiters sollen die Soldaten auch darin geschult werden, sogar bis zu 72 Stunden ohne Versorgungsnachschub die Stellung halten zu können, heißt es vom Kommandanten der 7. Jägerbrigade Horst Hofer.

Zielvorgaben des Ablaufplans bis 2032:

Die 7. Jägerbrigade soll mit bisher noch nie vorhandene Fähigkeiten ausgestattet werden. Ziel sei die Weiterentwicklung der Brigade mit Fokus darauf, große Räume beherrschen zu können und als boden- und luftgestützte Einsatzkräfte die militärische Handlungsfähigkeit erlangen und halten zu können. Besonders befähigt sollen die Einsatzkräfte in der offensiven Einsatzführung, dem sogenannten „Jagdkampf“, werden.

Nach erfolgreich absolvierter Übung:

Ein militärischer Festakt krönte den Abschluss der erfolgreich absolvierten Übung am Metnitzstrand. Den „Jägern“ wurde das Barett und das neue Verbandszeichen überreicht.