Hund fällt plötzlich Spaziergängerin an: Verletzt

Biss in den Arm

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 06:16 / ©Pexels / Brixiv

Ein 19-Jähriger führte seine beiden Hunde, darunter der Border-Collie-Mischling, am Freitagabend in Landeck Gassi, als es zu dem unerwarteten Zwischenfall kam. Der Vierbeiner riss sich im Bereich der Sannabrücke samt der Leine los und biss eine entgegenkommende, 84-jährige Fußgängerin in den Arm.

Hundehalter leistete sofort Erste Hilfe

Der Hundehalter reagierte geistesgegenwärtig und leistete der Frau gemeinsam mit einer weiteren Passantin sofort Erste Hilfe. Die Verletzte wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Zams eingeliefert. „Nach Abschluss der Erhebungen, wird Bericht an die zuständigen Stellen erstattet werden“, heißt es seitens der Polizei abschließend.