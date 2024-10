Millionen-Auktion in Salzburg: Diese Auto-Ikonen kommen unter den Hammer

Heute werden in Salzburg zwei Auto-Ikonen versteigert, die man in Österreich nur selten zu sehen bekommt.

Seit der Verfilmung des Lebens von Carroll Shelby, der von Matt Damon dargestellt wurde, ist dieser Automobilvisionär auch in unseren Breiten kein Unbekannter mehr. Einen seiner legendären Rennautos, eine echte „Shelby Cobra“ sieht man nur selten und noch viel seltener steht sie in Europa zum Verkauf. Diese einmalige Gelegenheit bietet sich am heutigen Samstag, dem 19. Oktober, bei der Life-Versteigerung von Humer & Granner im Rahmen der Classic Expo Salzburg. Das Fahrzeug kann dort auch besichtigt werden. Für den Ankauf braucht es jedoch das nötige Kleingeld, Experten erwarten einen Verkaufspreis in der Höhe von 1 bis 1,2 Millionen Euro.

Ein Stück österreichischer Automobilgeschichte

Neben der amerikanischen Renn – Ikone kommt als zweiter Höhepunkt der Auktion ein Stück der österreichischen Automobilgeschichte unter den Hammer. Der beeindruckende Austro Daimler 15/35 HP Phaeton aus dem Jahr 1918 liegt bei einem Schätzwert von rund 300.000 Euro und soll seinerzeit der Opernsängerin Geraldine Farrar gehört haben.

Italienische Exemplare

Außerdem finden sich bei den 108 Exponate, die beim jährlichen Stelldichein der heimischen und internationalen Oldtimerszene unter den Hammer kommen, besondere Exemplare wie seltene Traktoren der Sportwagenschmiede Lamborghini und italophile Herzen werden beim Anblick der „Pferde“ aus dem Stall von Ferrari höherschlagen. Darunter befindet sich einer der schönsten je gebauten Sportwagen, ein Dino 246 GT von 1970 (320.000 bis 420.000 Euro) und Enzo Ferraris persönlicher Lieblingswagen, ein Ferrari 330 GT 2+2. Das Angebot umspannt unglaubliche 110 Jahre Automobilgeschichte, begonnen mit einem Le Zèbre Type A und einem Itala 20/30, die jeweils aus dem Jahr 1908 stammen.

Vom BMW bis zum Fiat Panda

Das Nachbarland Bayern ist gut mit einigen Fahrzeugen der Marke BMW vertreten. Da findet sich u.a. ein bildhübsches, mit 86 gebauten Stück überaus seltenes BMW 327/28 Sport-Coupé aus dem Jahr 1939. Natürlich sind mit einem Puch 500 D, einem Steyr-Fiat Panda 4×4, einem Golf GTI, einem Goggomobil Coupé oder einem Citroën 2CV auch Kultfahrzeuge für das kleinere Budget dabei, genauso wie insgesamt 12 motorisierte Zweiräder.

Wann und wo?

Mit dieser Auktion wollen Humer & Granner, zwei Automobil – und Auktionsexperten, die Tradition einer großen Auktion im deutschsprachigen Raum aufrechterhalten. Von 9 bis 15 Uhr können die Autoikonen noch am Messegelände 1 in Salzburg besichtigt werden. Ab 15 Uhr startet dann die Auktion. Alle Automodelle kannst du hier einsehen.