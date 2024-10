Steirischer Erfolg: SPAR Landmarkt holt sich erneut die „Goldene Tanne“

Auch in diesem Jahr wurden im Rahmen der jährlichen Tagung der selbstständigen SPAR-Kaufleute in Klagenfurt, Kärnten, die besten SPAR-Einzelhändler Österreichs mit der Auszeichnung der „Goldenen Tanne“ geehrt. Der SPAR Landmarkt in Admont wurde als besonders engagierter Einzelhändler ausgezeichnet. Bewertet wurden dabei unter anderem die kaufmännischen Kennzahlen wie die Qualität der Brot-, Obst- und Gemüse- sowie Feinkostabteilungen. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Umsetzung der automatischen Mengenfindung, die durch präzise Nachbestellungen einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen leistet.

Auszeichnung geht in die Steiermark

Die begehrte SPAR-Auszeichnung geht in diesem Jahr nach Admont. „Wir wurden bereits 2023 zum ersten Mal mit der „Goldenen Tanne“ ausgezeichnet. Dass wir diese tolle Leistung heuer wiederholen konnten, erfüllt uns mit Stolz. Die Auszeichnung ist eine großartige Anerkennung für die Arbeit, die wir als Team leisten und ist Beleg dafür, dass es uns gelingt, den Kunden ein tolles Einkaufserlebnis zu bereiten,“ freute sich Marktleiterin Kornelia Stockreiter. Besonders geschätzt wird von den Kunden die große Produktvielfalt, sowie das breite Sortiment regionaler Produkte aus der Umgebung. Aber auch die Freundlichkeit und das engagierte Service des Teams stechen klar hervor.

128 selbstständige Kaufleute

In ganz Österreich gibt es über 1.556 SPAR-Standorte, verteilt auf alle Gemeinden des Landes. Rund die Hälfte dieser Märkte wird von selbstständigen Kaufleuten betrieben. Allein in der Steiermark betrifft das 128 Filialen. „Die Landmarkt betreibt 12 SPAR bzw. EUROSPAR Standorte bei uns in der Region und ist stark verankert. Wir gratulieren der Landmarkt und dem Team des SPAR Landmarkt in Admont sehr herzlich zur erneuten, ‚Goldene Tanne Auszeichnung’“, sagte SPAR Steiermark Geschäftsführer Christoph Holzer.