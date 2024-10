Literweise Diesel in Griffen ausgelaufen: Ölsperren im Wölfnitzbach

Im Wölfnitzbach in der Gemeinde Griffen wurde nach dem Diesel-Vorfall eine Ölsperre errichtet.

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 07:01 / ©5 Minuten

Zu einem unerfreulichen Zwischenfall kam es am Freitagvormittag auf einem Firmengelände in der Gemeinde Griffen. Dort flossen zumindest 40 Liter Diesel aus einem abgestellten LKW. „In kleinen Mengen gelangte der Treibstoff auch in den angrenzenden Wölfnitzbach“, heißt es seitens der Polizei.

Ölsperre im Wölfnitzbach errichtet

Sofort wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Der Diesel wurde in der Folge von den Florianis gebunden. Des Weiteren wurde eine Ölsperre im Wölfnitzbach errichtet. „Eine Verunreinigung des Baches konnte aber vorerst nicht festgestellt werden“, versichern die Feuerwehrleute. Sicherheitshalber wurde jedoch der Landeschemiker über den Zwischenfall in Kenntnis gesetzt.