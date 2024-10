„Der fliegende Pfau“ kommt nach Graz

Am Mittwoch kommt die Künstlerin Isabel Frey nach Graz

Am Mittwoch kommt die Künstlerin Isabel Frey nach Graz

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 07:03 / © Reithofer Media

Am Mittwoch, dem 23. Oktober, findet ein besonderes Konzert mit Isabel Frey und ihrem Ensemble statt, bei dem das Album „Di Fliendike Pave“ vorgestellt wird. Der Titel, auf Jiddisch „Der fliegende Pfau“ und symbolisiert in der jiddischen Poesie künstlerische Kreativität und Vielfalt. Frey thematisiert in diesem Konzert die Lebendigkeit jiddischer Musik im Laufe der Zeit. Begleitet von einem Ensemble aus nationalen und internationalen Klezmermusikern interpretiert sie hauptsächlich von ihr neu vertonte jiddische Lyrik aus dem frühen 20. Jahrhundert. Besonders im Fokus stehen dabei oft vergessene modernistische Dichter.

Umfangreiche thematische Vielfalt

Darüber hinaus erwartet das Publikum eine frische Interpretation sowohl bekannter als auch weniger bekannter Volkslieder. Die thematische Bandbreite reicht von tragikomischen Liebes- und Antiliebesliedern über säkulare Gebete bis hin zu utopischen Walzern, die von der Vision einer besseren Welt erzählen. Dieser Konzertabend ist viel mehr als nur ein nostalgischer Rückblick. Er verwandelt sich in ein beeindruckendes Erlebnis, bei dem Jiddisch als lebendige, pulsierende Tradition erfahrbar wird.