289.000 Krankenstände in Österreich: Chefarzt schlägt Alarm

Die Anzahl der Krankenstände in Österreich steigt noch immer leicht an. So wurden in der 40. Kalenderwoche 287.244 Krankenstände von der ÖGK verzeichnet. In der 41. Kalenderwoche waren es 289.309 Krankenstände. Der Großteil der Krankheitsausfälle geht auf grippale Infekte zurück, gefolgt von Covid und Influenza. Die meisten sind mit 76.962 Fällen in Wien verzeichnet, dahinter folgt Niederösterreich mit 51.845 Krankenständen. Die wenigsten Krankenstände meldet die ÖGK mit 7.739 Fällen im Burgenland.

©ÖGK | Die ÖGK-Tabelle zeigt die Krankenstände der Kalenderwoche 41 in den Jahren 2024 und 2023. ©ÖGK | Die ÖGK-Tabelle zeigt die Krankenstände der Kalenderwoche 40 in den Jahren 2024 und 2023.

„Gefahr steigt“

„Mit weiterer Zunahme der Krankenstandszahlen steigt die Gefahr an Influenza oder Covid-19 zu erkranken. Besonders Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, sollten sich deshalb optimal schützen! Nehmen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Schutzimpfung gegen Influenza und Covid-19 in Anspruch“, betont Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse. Er erinnert außerdem daran, dass Maßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen und Desinfektion das Infektionsrisiko reduzieren.