Fahndung nach Mordverdächtigem: Polizei evakuiert Teile der Gemeinde

In Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf ist nach der Auffindung einer weiblichen Leiche am Freitagabend ein stundenlanger Polizei-Großeinsatz im Gang gewesen, der Samstagfrüh angedauert hat. Die Frau war im Gebiet der Stadtgemeinde getötet worden. Sie wurde laut Behördensprecherin Manuela Weinkirn in Weingärten entdeckt. Das Opfer habe eine Schnittverletzung aufgewiesen. Mehr dazu in: Bluttat in Niederösterreich: Frau mit Messer getötet. Spezialisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Leib/Leben, Tatort) waren nach Zistersdorf ausgerückt. Aufgeboten wurden zudem das EKO Cobra, Diensthunde und ein Hubschrauber. Das Gebiet um den Auffindungsort der Leiche der Frau war abgesperrt.

Gemeinde evakuiert

Bei der Fahndung nach einem Verdächtigen wurde auch die teilweise Evakuierung der etwa 300 Einwohner zählenden Zistersdorfer Katastralgemeinde Gösting durchgeführt. Es sei ermittelt worden, wo sich der Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit aufhalte, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager in der Früh mit. Der mutmaßliche Täter gelte als gefährlich. Der Aufruf der Polizei via X (früher: Twitter) und Facebook, die Anweisungen der Einsatzkräfte am Ort des Geschehens zu befolgen, blieb aufrecht. Ein weiteres Update der Polizei ist um 8.30 Uhr zu erwarten. (APA, red. 19.10.2024)