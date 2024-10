Grippe-Schutz: Kostenlose Impfaktion in Klagenfurter Gesundheitszentrum

Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen, Husten oder Kreislaufschwäche: „Die echte Grippe ist eine akute, durch Influenzaviren ausgelöste Erkrankung. Sie ist eine ernsthafte, mitunter auch lebensbedrohliche Krankheit und tritt meist schlagartig auf“, heißt es seitens der Österreichischen Gesundheitskasse. Die Impfung gegen die Influenza bietet jedoch einen hohen Schutz vor der Erkrankung – insbesondere vor schweren Krankheitsverläufen.

Grippe-Impfung für alle kostenlos

In der Saison 2024/25 ist die Influenza-Impfung deshalb für alle in Österreich lebenden Menschen kostenlos. Das öffentliche Impfprogramm wird von Bund, Sozialversicherung und Ländern gemeinsam finanziert. Neben dem ÖGK-Gesundheitszentrum, wie jenem in Klagenfurt, impfen auch viele niedergelassenen Ärzte. Zudem gibt es Impfaktionen in vielen Betrieben sowie in Alten- und Pflegeheimen.