Tragödie: Jungvater (22) findet neugeborenes Baby tot im Bett

Am vergangenen Wochenende starb ein dreieinhalb Wochen altes Baby. Der Vater wurde wegen Mordes verdächtigt.

Am vergangenen Wochenende starb ein dreieinhalb Wochen altes Baby. Der Vater wurde wegen Mordes verdächtigt.

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 07:37 / ©Pexels/Canva

Am vergangenen Wochenende ereignete sich eine schreckliche Tragödie in Niederösterreich. Ein junger Vater wurde nach dem Schlafen wach und fand sein dreieinhalb Wochen altes Baby leblos neben sich. Der Schock überkam ihn und er wählte verzweifelt den Notruf. Doch trotz des Notrufs kam jede Hilfe für das kleine Mädchen zu spät. Zu all dem Übel wurde der Vater verdächtigt, seine Tochter umgebracht zu haben. Dies stellt für die junge Familie einen zusätzlichen Schmerz zum Verlust des Kindes dar. Für viele stellte sich die Frage: Wurde der Säugling ermordet oder handelte es sich um einen Unfall?

Todesursache nun klar

Wie die „Krone“ berichtet, ergaben die Untersuchungen ganz klar, dass das kleine Mädchen am plötzlichen Kindstod starb. Dieser ist bis heute eines der größten Rätsel in der Medizin. Bei dieser Todesursache hören die Säuglinge unbemerkt auf zu atmen und lassen die Eltern mit Schuldgefühlen zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2024 um 07:52 Uhr aktualisiert