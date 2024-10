Kuriose Radar-Aufnahmen: Elefanten stapften durch Wien

Da hatten selbst die Polizei-Beamten bestimmt so einiges zum Lachen. Beim Störbern in den Archiven sind einige kuriose Aufnahmen aus den späten 80ern und frühen 90ern aufgetaucht, die so einige Fragen aufwerfen. Zwei Personen auf dem Motorrad, ein Radfahrer, eine Kutsche mit Pferd und zwei Elefanten am Abend auf den Straßen Wiens – auf den ersten Blick wirken die Bilder ziemlich gewöhnlich, doch … seht selbst! Die Auflösung findet ihr in der Bildunterschrift.

©LPD Wien | 7. Juli 1989: Zwei Elefanten marschierten durch Wien – und das mit 92 km/h. Ob sie einen Strafzettel erhalten haben? ©LPD Wien | 19. Juni 2004: Ziemlich mutig dieser Wheely bei 107 km/h! ©LPD Wien | 26. April 1988: Ach die Pferdestärken, aber 888 km/h – das ist extrem! Wer kann sich noch an den Bäcker Widhalm erinnern? ©LPD Wien | Juni 1988: Willst du einen Strafzettel nicht, dann halte dir die Hände vors G’sicht – ehm Kennzeichen. ©LPD Wien | 13. Juni 1991: 62 km/h in der 30er-Zone – Dieser Radfahrer ist ordentlich in die Pedale getreten.