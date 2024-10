Gruselige Zeiten stehen bevor: Das Halloween-Dorf öffnet seine Pforten

Das Halloween-Dorf in Leibnitz öffnet an den Halloween-Tagen seine Tore.

Das Halloween-Dorf in Leibnitz öffnet an den Halloween-Tagen seine Tore.

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 08:09 / ©5 Minuten

Am 30. und 31. Oktober öffnet das Halloween-Dorf in Leibnitz zum zweiten Mal seine Tore. Gruselfans dürfen sich auf ein außergewöhnliches und schauriges Event freuen, bei dem auch die Kinder nicht zu kurz kommen. Denn für sie gibt es heuer ein eigenes Kinderprogramm. Die Gruselnächte werden unabhängig vom Wetter stattfinden. Im letzten Jahr wurde für die Gäste ein extra Koch am Friedhof ausgegraben. Dieser wird dieses Jahr für Nervennahrung, Verdauungshilfen, Angstnehmer und Schockbefreier sorgen.

Feierst du Halloween? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

​

Programm Mittwoch, 30. Oktober Kinderprogramm: von 16 bis ca. 19 Uhr Abendprogramm: von ca. 19.30 bis ca. 22 Uhr Donnerstag, 31. Oktober Kinderprogramm ab 16 Uhr Abendprogramm ab ca. 19.30 Uhr

​

​