Unfall auf A10: Feuerwehr rückte zum Einsatz aus

Die Freiwillige Feuerwehr stand am Freitag nach einem Verkehrsunfall auf der A10 Tauernautobahn im Einsatz.

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 08:24 / ©FF Gmünd in Kärnten

Gegen 20.40 Uhr ertönten die Sirenen rund um Gmünd in Kärnten. Aus bisher unbekannter Ursache ist es zu einem Verkehrsunfall auf der A10 Tauernautobahn gekommen. „Zunächst ging man von einer eingeklemmten Person aus. Dies wurde vor Ort glücklicherweise nicht bestätigt“, heißt es seitens der Florianis. Seitens der Feuerwehr wurden in der Folge Sicherungsarbeiten durchgeführt. Danach konnten die Einsatzkräfte wieder in ihre Rüsthäuser einrücken. Nähere Informationen folgen.