Treffen organisiert Benefizkonzert fÃ¼r Unwetteropfer

Am 26. Oktober

Treffen am Ossiacher See

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 08:39

Bei dem Konzert, das im Rahmen der Treffner Kulturwochen stattfindet, steht mit Michael Martin Kofler ein weltweit anerkannter Flötist auf der Bühne. An der Harfe wird er von seiner Frau Regine Kofler begleitet. Das perfekt eingespielte Duo will das Publikum durch drei Jahrhunderte europäischer Musikkultur führen. Der Erlös des Benefizkonzertes kommt den Opfern der Unwetterkatastrophe zugute. Tickets sind im Bürgerbüro der Marktgemeinde Treffen sowie an der Abendkasse erhältlich. Beginn ist um 19.30 Uhr.