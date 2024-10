Neueröffnung: Neues Schmuckgeschäft bringt strahlenden Glanz

In Graz hat das neue Schmuckgeschäft "Glamour" eröffnet.

Veröffentlicht am 19. Oktober 2024, 08:58 / ©5 Minuten

„Neueröffnung: 15 % Rabatt auf alles!“ Mit diesem Aushängeschild lädt der neue Schmuckladen „Glamour“ in Graz die Kunden ein, vorbeizuschauen. Nicht nur die bunten Luftballons animieren zum Eintreten, sondern auch der im Schaufenster ausgestellte Schmuck. Das neue Geschäft hat sein Zuhause in der Albrechtgasse 4 gefunden und bietet Kunden Schmuck aus Silber und Edelsteinen an.