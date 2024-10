Sprengkörper explodiert nach Bluttat: Cobra-Beamter schwer verletzt

Eine 65-jährige Frau wurde am Freitagnachmittag in der Stadtgemeinde Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf ermordet. Das Opfer, das in den Weingärten im Ortsteil Gösting entdeckt wurde, erlitt tödliche Schnittverletzungen im Halsbereich. Trotz des schnellen Eintreffens eines Notarztes konnte der Frau nicht mehr geholfen werden. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und begann mit einer groß angelegten Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Laut Informationen von „noe.orf.at“ soll zwischen dem Verdächtigen und dem Opfer ein Bekanntschaftsverhältnis bestanden haben. Dies könnte eine Rolle bei der schrecklichen Tat gespielt haben.

Verdächtiger versteckt sich im Weinkeller

Nach stundenlangen Ermittlungen konnte die Polizei den Verdächtigen lokalisieren. Der Mann hatte sich in einem Weinkeller in unmittelbarer Nähe des Tatorts verschanzt. „Wir gehen davon aus, dass es sich um eine allgemein gefährliche Person handelt“, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager zur Person des Beschuldigten, einem slowakischen Staatsbürger. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt, während die Polizei weiterhin versuchte, den Täter zu fassen. Die Exekutive warnte die Bevölkerung über soziale Medien und forderte sie auf, den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen.

Sprengfalle erschwert Zugriff: Cobra-Beamter schwer verletzt

Beim ersten Versuch, den Mann zu stellen, wurde ein Beamter der Spezialeinheit Cobra schwer verletzt. Laut Berichten ging eine Sprengfalle in dem Weinkeller hoch, was den Einsatz der Polizei erheblich erschwerte. Der 59-jährige Verdächtige hatte sich in einem Objekt verschanzt und offenbar einen Sprengsatz gezündet, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager bei einer Pressekonferenz in St. Pölten. Der Beamte sei nicht in Lebensgefahr. „Der Einsatz ist noch in vollem Gange“, betonte Baumschlager.

Teile der Gemeinde evakuiert

Aufgrund der anhaltenden Bedrohungslage wurde die teilweise Evakuierung des Ortsteils Gösting, in dem etwa 300 Menschen leben, angeordnet. Anwohner wurden angewiesen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Der Einsatz von Hubschraubern und Spürhunden wurde intensiviert, um die Umgebung abzusichern und weitere Gefahren auszuschließen. Die Fahndung nach dem Verdächtigen dauert an. (APA/red. 19. 10. 24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2024 um 09:29 Uhr aktualisiert