Derby-Countdown in Graz: Wichtige Infos für die Fans

Heute ist es endlich so weit für die Fußballfans: Das mit Spannung erwartete Spiel zwischen Sturm und GAK steht kurz bevor. Um 17 Uhr ist der Anpfiff in der Merkur Arena. Nach zwei Cup-Derbys treten die beiden größten Grazer Fußballvereine nun erstmals seit längerer Zeit wieder in der Bundesliga gegeneinander an, und die Erwartungen sind sowohl auf dem Platz als auch unter den Fans hoch.

Stadt Graz appelliert an Derby Fans

Der Stadt ist es wichtig, dass das sportliche Highlight ohne größere Vorkommnisse über die Bühne geht. Um Fairplay auch abseits des Rasens zu gewährleisten, sollten die Fans einen kühlen Kopf bewahren. Die Mannschaften verdienen einen respektvollen Anfeuerungsgeist. Gewalt und Hass haben bei diesem Spiel schlichtweg keinen Platz.

Sicherheitsbereich fürs Derby festgelegt

Für heute Abend wurde von der Landespolizeidirektion Steiermark ein Sicherheitsbereich festgelegt. Die Polizei hat die Befugnis, gewaltbereite Personen im Zusammenhang mit der Veranstaltung aus diesem Bereich zu entfernen. Wer dieser Wegweisung nicht Folge leistet, muss mit Festnahmen sowie Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro rechnen. Sollte die Geldstrafe nicht bezahlt werden können, sind Ersatzfreiheitsstrafen von bis zu vier Wochen möglich.

Diese Straßen werden fürs Derby gesperrt

Bereits ab Mittag sind rund um das Stadion Sperrungen zu erwarten. Besonders betroffen sind die Liebenauer Hauptstraße und die Ulrich-Lichtenstein-Gasse in der Nähe des Stadions. Auch Fanmärsche werden erwartet, weshalb im Bereich der Münzgrabenstraße und der Conrad-von-Hötzendorfstraße ebenfalls temporäre Sperrungen eingerichtet werden. Die Polizei wird mit mehreren hundert Beamten aus verschiedenen Einheiten im Einsatz sein. Unterstützung erhalten sie unter anderem von Szenekundigen Beamten (SKB), der Bereitschaftseinheit (BE), Polizeidrohnen, Diensthunden sowie Einsatzeinheiten (EE) aus anderen Bundesländern.

Anreise zum Derby

Der Straßenbahnbetrieb sollte, abgesehen von kurzen, verkehrs- und polizeibedingten Haltezeiten, weitgehend störungsfrei verlaufen. Die Graz Linien halten dennoch Einschubbusse in Liebenau und am Jakominiplatz bereit. Sollte die Polizei den Bereich um das Stadion sperren, werden die Graz Linien mit den Bussen vom Jakominiplatz entweder über die Münzgrabenstraße oder die Raiffeisenstraße nach Liebenau weiterfahren. Den Match-Besuchern wird geraten, die Straßenbahnlinie 4, Richtung Liebenau Murpark, zu verwenden. Wer mit dem eigenen Auto anreist, soll auf die Parkgarage unter dem Stadion oder auf die Park+Ride-Anlage beim Murpark ausweichen.